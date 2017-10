Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre a caminho da casa das irmãs

Mulher, de 60 anos, seguia de carro e colidiu com um camião.

Por Silvana Araújo Cunha | 01:30

Margarida Antunes, de 60 anos, ia visitar as irmãs a Silvares, Guimarães, ao início da tarde de ontem. A viagem, que fazia quase todos os dias, terminou, desta vez, em tragédia. A cerca de 1 km do destino, na rua da Gandra, o carro que a mulher conduzia colidiu violentamente com um camião. Teve morte imediata.



"Vinha ver as irmãs. Ela foi criada aqui e só se mudou em adulta para Creixomil. Mesmo assim, vinha todos os dias ver a família. Eram muito ligadas", contou ao CM um vizinho e amigo da família. Margarida, divorciada, deixa dois filhos.



O alerta chegou aos bombeiros às 13h45. O Opel Corsa e o pesado de mercadorias, um camião de uma construtora, colidiram numa curva. "Eu ouvi o estrondo mas não vi o que aconteceu. Não se percebe porque o camião não saiu da faixa dele", contou uma testemunha no local.



Por razões desconhecidas, o carro ficou em contramão.



Os Bombeiros Voluntários de Guimarães estiveram no local com um carro de desencarceramento, mas a mulher morreu no carro. O condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros.



A GNR está a investigar o acidente.