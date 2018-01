Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu em incêndio causado por cigarro

Joaquim Freitas, de 58 anos, vivia sozinho e tinha hábito perigoso de fumar na cama.

Por Secundino Cunha e Fátima Vilaça | 08:47

Os irmãos já o tinham alertado diversas vezes para o perigo, mas Joaquim Freitas teimava em manter o hábito de fumar na cama. Na quinta-feira, o homem, de 58 anos, acabou por morrer vítima de um incêndio que consumiu parcialmente a casa onde morava sozinho, em Guimarães.



"Não temos certezas quanto às origens do incêndio, mas os familiares disseram que ele costumava fumar na cama e o corpo foi encontrado precisamente junto à cama, depois de o quarto ter sido consumido pelas chamas", afirmou ao CM António Silva, chefe dos Bombeiros das Taipas.



O fogo deflagrou pouco antes das 14h00, numa habitação da rua das Casas Novas, em Balazar, Guimarães. O alerta foi dado por um vizinho, que se apercebeu do intenso fumo que saía do telhado da casa. "Quando chegámos ao local, tentámos circunscrever o fogo às dependências que já estavam tomadas, nomeadamente dois quartos e a cozinha, o que conseguimos. Já sabíamos da existência de uma vítima, que encontrámos num dos quartos", acrescentou António Silva.



Segundo os familiares, esta era uma tragédia anunciada, já que o fogo deflagrou várias vezes no quarto de Joaquim Freitas. "Pelos vistos, quando a mãe era viva, ele fumava, pegava fogo e ela apagava. Como ela já cá não está, foi o que se viu", disse ao CM uma familiar.



A GNR das Taipas esteve no local. O incêndio fatal está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária de Braga.