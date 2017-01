Morreu Guilherme Pinto

Guilherme Pinto sofria de cancro e escreveu, na carta enviada à autarquia, que a cidade e os munícipes "merecem um presidente a tempo inteiro".



"Matosinhos e o projeto que, com grande honra, liderei durante onze anos merecem um presidente a tempo inteiro e não alguém que hoje está diminuído nas suas capacidades físicas", pode ler-se na carta.



O autarca já tinha sido tratado por causa de uma doença oncológica, em 2014, tendo superado os tratamentos. No final da primavera passada, apurou o CM, houve uma reversão no estado de saúde e Guilherme Pinto voltou a enfrentar o cancro.











Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos, morreu na madrugada deste domingo vítima de doença prolongada."Guilherme Pinto morreu em casa, junto da família e de modo tranquilo, após mais de dois anos de luta contra a doença", refere o comunicado da autarquia, acrescentando que o velório decorre no salão nobre dos Paços do Concelho a partir das 09h00 de hoje.O autarca apresentou no início da semana o pedido de renúncia ao mandato, devido ao seu estado de saúde, uma decisão que produziria efeito a partir de 01 de fevereiro.