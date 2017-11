Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu idoso queimado em acidente na lareira em Bragança

As autoridades desconhecem as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

11:32

O idoso que na terça-feira ficou gravemente queimado numa queda na lareira, na aldeia de Carragosa, morreu na madrugada desta quarta-feira no Hospital de Bragança, informou fonte hospitalar.



A fonte indicou à agência Lusa que o homem, de 76 anos, não resistiu aos ferimentos que apresentava, e morreu de madrugada no hospital de Bragança, não chegando a ser transferido para um hospital central, como inicialmente ponderaram as equipas de socorro.



O acidente ocorreu, por volta das 18h00 de terça-feira na aldeia de Carragosa, freguesia de Soutelo, em Bragança, e a vítima ficou com "80% do corpo queimado", segundo a indicação das equipas de socorro e emergência.



As autoridades desconhecem as circunstâncias em que ocorreu o acidente, mas não põem de parte a hipótese de o idoso ter sido vítima de doença súbita que lhe tenha provocado a queda na lareira, como disse, anteriormente, à Lusa o segundo comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins.