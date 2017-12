Morreu ladrão baleado pela PSP após assalto em Lisboa

Homem foi baleado na cabeça.

22:34

Morreu o ladrão que foi baleado pela PSP numa perseguição, após um assalto a uma carrinha de valores, ocorrido esta sexta-feira, em Telheiras, Lisboa, adiantou fonte policial aoO homem, que tinha ficado ferido com gravidade, após ter sido baleado na cabeça, estava internado no Hospital São Francisco Xavier.

Dois dos três assaltantes ficaram feridos, na sequência de um tiroteio que ocorreu após uma perseguição policial que culminou em Queluz de Baixo, no concelho de Oeiras. Três polícias também ficaram com ferimentos na abordagem aos suspeitos: a viatura em que os ladrões seguiam chocou com a carrinha das autoridades.



Tudo começou pelas 14h50 com um assalto com recurso a arma de fogo a uma carrinha de valores que estava a carregar um multibanco em Carnide, Lisboa. Os suspeitos agrediram a soco e pontapé um segurança que foi transportado com ferimentos para o Hospital de Santa Maria.

As autoridades perseguiram depois os três assaltantes que fugiram num Mini de cor branca roubado até Queluz de Baixo.

Dois dos ladrões foram baleados pela polícia durante um tiroteio - após terem ficado encurralados numa rua, segundo apurou o CM junto de testemunhas no local. O outro suspeito foi detido pelas autoridades.

Os polícias não foram baleados e ficaram feridos no embate das viaturas. Foi apreendido o produto do roubo e uma arma de fogo.



A Direção Nacional da PSP afirmou, em comunicado, que os suspeitos já tinham antecedentes criminais. "Os indícios recolhidos [...] apontam para que grupo detido seja o eventual responsável por assaltos a ATMs, carrinhas de transporte de valores e estações dos CTT", pode ler-se.

No local do tiroteio esteve a Polícia Judiciária a recolher indícios. O carro usado na fuga à polícia já foi retirado pelas autoridades.

(Em atualização)