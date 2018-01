Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu mais uma vítima do incêndio de Tondela. Fogo fez 10 mortos

Vítima estava internada no Hospital da Prelada, no Porto.

Um das vítimas do incêndio que destruiu o edifício de uma associação recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela, morreu este sábado no Hospital da Prelada, no Porto. Sobe assim para 10 o número de vítimas mortais do fogo que surpreendeu cerca de 70 pessoas que estavam a participar num torneio de cartas na noite de 13 de janeiro de 2018.



O fogo deflagrou quando o calor de uma salamandra ateou a cobertura do edifício de dois andares. As vítimas precipitaram-se para as escadas e caíram umas por cima das outras, tendo a autópsia concluída que os traumatismos daí resultantes foram a causa das mortes.



Oito das vítimas morreram no local na noite do fogo, outra viria a morre poucos dias depois. Soma-se agora uma décima vítima mortal.