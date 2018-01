Numero de vítimas mortais de incêndio em Tondela sobe para nove

Homem se que encontrava internado em estado grave acabou por morrer esta quarta-feira.

12:30

Aumentou o número de vítimas do incêndio deste sábado em Vila Nova da Rainha, em Tondela.Segundo apurou o, um dos feridos graves que se encontrava internado após o fogo acabou por não resistir aos ferimentos e morrer no hospital, esta quarta-feira. A vítima estava internada no Hospital de São João, no Porto.Recorde-se que um incêndio deflagrou, no passado sábado, na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, em Tondela, durante um torneio de sueca.O incêndio terá sido causado por uma explosão numa salamandra de aquecimento, situada no primeiro andar do edifício. O fogo propagou-se pelo tecto falso, encurralando as vítimas e causando pânico.Das dezenas de pessoas que se encontravam no espaço no sábado à noite, algumas acabaram por ser esmagadas no meio da confusão, enquanto tentavam fugir pela escadaria e abrir uma porta para escapar das chamas.Morreram nove pessoas e 38 ficaram feridas, algumas com gravidade. Parte dos feridos ainda se encontra internado em hospitais de Viseu, Lisboa, Coimbra e Porto.Em atualização