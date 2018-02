Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o homem atropelado por comboio em Matosinhos

Acidente ocorreu esta quarta-feira à noite. Já foi aberto um inquérito à causa do mesmo.

14:10

O homem que esta quarta-feira à noite ficou gravemente ferido após ser atropelado por um comboio de mercadorias no Porto de Leixões, em Matosinhos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A notícia foi avançada pela Medway, empresa da qual o homem era funcionário.



O incidente ocorreu durante o horário de trabalho da vítima, enquanto esta realizava operações de rotina. Segundo o comunicado enviado às redações, foi instaurado um inquérito às causas do acidente.



"A atenção da Medway está agora centrada na família do seu colega neste momento de dor e de tristeza", pode-se ler.