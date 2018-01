Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o último dos comandantes de Spínola na Guiné

Coronel Fernando Cabral morreu esta sexta-feira aos 95 anos.

Por Lusa | 15:59

O último dos comandantes de batalhão do general António Spínola na guerra da Guiné, coronel Fernando Macedo Cabral, morreu esta sexta-feira aos 95 anos, informou fonte familiar.



O coronel de Artilharia e do Estado-Maior do Exército comandou, de 1970 a 1972, o batalhão de Bafatá, a segunda cidade da Guiné Bissau, tendo estado à frente de 1500 homens e com 20 destacamentos no mato do maior setor militar do território.



Com o eclodir da guerra colonial no início dos anos 60 do século passado, o coronel Fernando de Melo Macedo Cabral integrou a primeira direção do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, que atribuía a especialidade a cada novo soldado.



Entre 1965 e 1967 esteve mobilizado em Moçambique, onde chefiou o Estado-Maior do terceiro setor.



Paralelamente à carreira militar, ao longo da qual foi louvado por seis generais e distinguido com diversas condecorações, dedicou-se ao ensino, tendo sido professor na Academia Militar e em várias outras instituições.



O corpo estará em câmara ardente na Igreja do Campo Grande, Lisboa, a partir das 12.00 de sábado. Será rezada missa às 10h00 de domingo, seguindo o funeral para o Alto de S. João às 10h30.