Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assassinada pelo marido após duas queixas na GNR

Homicida tinha dois processos de violência doméstica que corriam no Ministério Público de Aveiro.

Por Francisco Manuel | 01:30

Marília já tinha apresentado duas queixas na GNR por violência doméstica e que estavam no Ministério Público de Aveiro, mas revelaram-se insuficientes para a salvar. Na terça-feira, o marido, Hélio Almeida, de 68 anos, matou- -a com uma facada no peito. Depois ingeriu veneno, mas foi hospitalizado e deverá sobreviver. Marília Costa, de 66 anos, morreu no local. É a terceira mulher morta pelo marido este ano .



O crime ocorreu às 11h15 de terça-feira no lugar de Carvalhal, em Silva Escura, Sever do Vouga. "Ela já tinha fugido para França, onde um dos filhos está emigrado, e, mais recentemente, foi para casa de uma filha em Lisboa, mas voltou para encontrar a morte", contou ao CM o morador Manuel Casal. "Ontem [segunda-feira] desabafou comigo que vivia num inferno. Já tinha apresentado duas queixas na GNR ele continuava com os maus-tratos e dizia que ela tinha um amante", acrescentou o vizinho Armando Carvalheira.



Emigrado em França, o casal tinha regressado a Portugal há cerca de 10 anos e as discussões eram constantes. Recentemente, para fugir aos maus-tratos, foi para casa da filha que tem uma moradia ao lado. Na terça-feira de manhã, quando alimentava os animais foi surpreendida pelo marido que estava armado com uma faca própria para matar animais. Deu-lhe uma facada no peito.



Ao ver a mulher morta, Hélio tentou o suicídio ingerindo veneno. Foi a filha do casal que, alertada pelos gritos desesperados da mãe que ainda terá tentado fugir, encontrou os pais. E foi também a filha que deu o alerta para as autoridades. O homicida foi transportado para o hospital de Aveiro em coma, mas deverá sobreviver, segundo fonte próxima do processo.



A família ficou em choque com o crime. A filha, que vive em Silva Escura, avisou também os irmãos que chegaram ainda esta terça-feira à pacata localidade. A PJ de Aveiro investiga.



PORMENORES

Detenção

Hélio Almeida encontra-se hospitalizado por ter ingerido veneno e só deverá ser detido pela PJ de Aveiro quando recuperar. Apesar do estado grave, já deu sinais de recuperação. Será indiciado pelo crime de homicídio e enfrenta uma pena de 25 anos de prisão.



Óbito

Quando as equipas de socorro chegaram ao local da tragédia encontraram o casal em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, Marília não resistiu. Hélio foi para o hospital de Aveiro com acompanhamento médico.