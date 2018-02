Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morta em queimada em Oliveira de Azeméis

Corpo da vítima foi encontrado pelos bombeiros.

Por Ana Isabel Fonseca e Francisco Manuel | 08:33

Maria dos Anjos Calcado, de 82 anos, morreu ontem, ao final da manhã, quando fazia uma queimada nas traseiras da sua casa, situada na rua da Minhoteira, em Loureiro, Oliveira de Azeméis. O corpo da idosa foi encontrado por operacionais dos bombeiros, após os vizinhos terem dado o alerta, por volta das 12h20.



"O primeiro veículo a chegar ao local foi uma ambulância. Quando chegámos, o corpo da senhora ainda estava a arder e os nossos elementos tiveram que ir buscar baldes de água para apagar o fogo, mas já nada havia a fazer", disse Paulo Vitória, comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis.

As circunstâncias exatas que levaram à morte de Maria dos Anjos estão ainda por apurar.



"Apesar da idade, ela era uma mulher ainda com muita genica e costumava ir para o monte. É uma grande tragédia para esta família", disse uma vizinha, que não quis ser identificada.



A GNR de Oliveira de Azeméis esteve no local, tal como elementos da Polícia Judiciária do Porto, que fizeram diversas perícias. O corpo da vítima foi removido do local e transportado para a morgue do hospital.



Combate ao incêndio

No local da ocorrência, estiveram três viaturas dos bombeirs e 12 operacionais. A corporação teve de combater o incêndio durante cerca de uma hora, sendo que as chamas ficaram circunscritas a uma pequena área florestal.



Residia com uma filha

Maria dos Anjos Calcado morava com uma filha, na rua da Minhoteira, em Loureiro. Familiares da vítima mostravam-se ontem inconformados com a tragédia e procuravam explicações para a morte da idosa. O funeral está ainda por marcar.