Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morta por recusar passar roupa a ferro

Miguel Silva está preso pelo homicídio de Regina Nunes, ocorrido após uma discussão.

Por Tiago Griff | 01:30

Uma discussão por Regina Nunes, 21 anos, não querer passar a roupa a ferro foi a gota de água para Miguel Silva, de 37, que já suspeitava que a companheira queria separar-se. Com recurso a fios elétricos, estrangulou-a até à morte no apartamento onde residiam, em Faro. O homicídio aconteceu em setembro de 2016 e o julgamento estava marcado para começar na semana passada, no Tribunal de Faro, mas a greve dos guardas prisionais adiou a sessão.



Atualmente a aguardar julgamento na prisão da Carregueira, em Sintra, a greve parcial dos guardas impediu o transporte do homicida, cujo julgamento devia começar dia 15. A continuação da greve, agora geral, esta semana, também deverá impedir que se realize a sessão marcada para dia 22, não havendo ainda novas datas.



O casal, natural de Beja, estava há poucos meses em Faro, mas os problemas de violência eram conhecidos, até porque, pouco mais de um ano antes do homicídio, Miguel tinha sido acusado de violar e agredir Regina (ver pormenores). A relação manteve-se até ao dia 28 de setembro, quando a estrangulou. Manteve o cadáver em casa até ao dia seguinte, quando tentou matar-se e o crime foi descoberto pelas autoridades.



Condenado por violação

Em janeiro deste ano Miguel Silva foi condenado, no Tribunal de Beja, a cinco anos e seis meses de prisão efetiva pela violação e agressão de Regina, ocorrida em junho de 2015.



Tenta saltar do 7º andar

Miguel Silva foi descoberto pela autoridades depois de tentar atirar-se do sétimo andar do prédio onde vivia com Regina, na urbanização Carreira de Tiro.



Regina deixou mensagem

"Não te odeio, mas já não te amo mais", tinha escrito Regina no Facebook. A mensagem era dirigida a Miguel Silva.