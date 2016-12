Morte corta linha do Norte durante uma hora

O que achou desta notícia?







A Linha Ferroviária do Norte esteve esta segunda-feira de manhã cortada cerca de uma hora, nos dois sentidos, na sequência do atropelamento mortal de um homem por um comboio, entre as estações de Vila Franca de Xira e Castanheira do Ribatejo.Desconhece-se como o homem que morreu entrou na linha. Sabe-se apenas que foi colhido pelo comboio cerca das 11h05. O maquinista e um passageiro alertaram o socorro, o que levou à intervenção dos Bombeiros de Vila Franca, PSP, e técnicos da Infraestruturas de Portugal.A circulação ferroviária foi interrompida, para depois ser aberta num sentido, e restabelecida nos dois perto do meio dia e meia.