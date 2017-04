Morte de casal de idosos sob investigação da PJ

Dois corpos encontrados em prédio na Picheleira





A Judiciária foi chamada a investigar e fez perícias na casa durante a tarde de ontem, que não apontam, para já, para crime. Os corpos foram levados para serem autopsiados.



Pouco tempo depois regressou a casa e, a partir daí, tanto ela como o marido passaram a ser vistos com pouca regularidade. Os dois idosos recolhiam muito lixo e por isso o mau cheiro acumulou-se na casa. A polícia pediu o auxílio dos bombeiros e viu na denúncia de mau cheiro a oportunidade para entrar na residência dos idosos, deparando-se com os cadáveres – Carlos na sala e Noémia trancada no quarto.

Carlos e Noémia, casal de idosos que teriam ambos 85 anos, viviam há décadas num rés do chão da rua Engenheiro Maciel Chaves, na Picheleira, Lisboa. Ontem à tarde, a PSP e os bombeiros deslocaram-se à residência para cumprir um mandado de condução de Carlos a um hospital psiquiátrico. Mas encontraram os dois idosos já cadáveres.Os corpos não aparentavam sinais exteriores de violência, mas as duas mortes estão sob investigação da Polícia Judiciária. As autópsias, e exames complementares, como toxicológicos, serão decisivas.Há cerca de dois meses, Noémia tinha sido internada no Hospital de São José. A idosa apresentou uma queixa por violência doméstica contra o marido e foi levada para a realização de perícias. Vizinhos disseram aorecordar-se de a ver "com as pernas negras e com marcas nos pulsos".