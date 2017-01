Morte de criança em discussão no Tribunal de Vila Real

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O Tribunal da Relação de Guimarães anulou o despacho do juiz de instrução que não pronunciou dois médicos pela morte de um menor, de 13 anos, em 2010, em Chaves.O Ministério Público defendia que os clínicos desvalorizaram as fortes dores do menino, que acabou por morrer com lesões de perfuração do duodeno, derivadas de uma úlcera. O caso volta agora ao Tribunal de Vila Real, que tem de decidir se os arguidos vão ser julgados.