Morte de jovem leva GNR a discoteca

Vítima mortal tinha 23 anos e era da região de Lisboa.

Por Fátima Vilaça | 08:41

Dezenas de militares da GNR do Comando de Braga concentraram-se ontem, às primeiras horas da manhã, à porta da Discoteca Pacha, em Ofir, Esposende, depois da morte súbita de um jovem. Nove pessoas acabaram detidas, por posse de droga, posse de armas ilegais e condução sob o efeito de álcool. Devem ser hoje ouvidos por um juiz de instrução, no Tribunal de Esposende.



A vítima mortal, um rapaz de 23 anos, originário da região de Lisboa, que estava na discoteca acompanhado por um grupo de amigos, sentiu-se mal à saída.



Apesar das manobras de reanimação das equipas dos bombeiros e do INEM, o jovem acabou por morrer no local. O corpo foi levado para a morgue do hospital de Viana do Castelo e deverá ser autopsiado durante o dia de hoje no Gabinete Médico Legal e Forense do distrito. Os primeiros indícios apontam para uma intoxicação por estupefacientes, mas só a autópsia poderá esclarecer as causas da morte. O caso foi comunicado ao Ministério Público de Esposende, que deverá decidir se segue ou não para investigação.