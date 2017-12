Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morte de 'Monstro de Barcelos' alvo de inquérito

Adelino Briote, de 60 anos, morreu na cadeia. Estava em prisão preventiva.

Por N.R. | 21.12.17

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais anunciou, esta quarta-feira, que determinou a abertura de um processo de inquérito na sequência da morte de Adelino Briote, no Estabelecimento Prisional de Monsanto.



O recluso, de 60 anos, que estava em prisão preventiva, ficou conhecido por ‘Monstro de Barcelos’, depois de ter matado quatro pessoas, entre as quais uma mulher grávida de 8 meses, a 23 de março deste ano, em Tamel S. Veríssimo.



Briote estava internado na ala psiquiátrica da cadeia desde 11 de setembro - após ter sido transferido da cadeia de Braga depois de surtos psicóticos. O arguido matou por vingança. Assassinou os vizinhos, de 84 e 80 anos, uma mulher de 62 anos e outra mulher de 37 anos, que estava grávida.



O homem já tinha sido acusado dos quatro crimes de homicídio mas, uma vez que o autor do crime morreu, o processo será de imediato arquivado pelo tribunal.