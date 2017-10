Mortes na praia Maria Luísa ainda por julgar

Queda de falésia que fez cinco vítimas mortais ocorreu em agosto de 2009.

Por Ana Palma | 10:27

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé decidiu que só o Estado deve responder pelo pedido de indemnização de 900 mil euros feito pelos familiares dos cinco mortos na queda de uma falésia na praia Maria Luísa, em Albufeira, a 21 de agosto de 2009, mas passados oito anos o caso ainda está por julgar.



Segundo referiu ontem ao CM a advogada da família - o viúvo e duas filhas - de uma das vítimas, então com 37 anos, o julgamento continua sem data marcada.



"Neste momento, estamos ainda à espera que um dos sobreviventes, que agora trabalha no Dubai, se desloque a Portugal para que sejam concluídas as perícias pelo Instituto de Medicina Legal, o que poderá acontecer no próximo mês de dezembro", esclareceu Germana Sanhudo.



Além dos familiares que a advogada representa, são ainda demandantes no processo o pai e avô das outras quatro vítimas mortais – um casal, com 59 e 57 anos, e as duas filhas, de 31 e 26 anos – e um sobrevivente, então com 24 anos, que ficou ferido com gravidade. A família de quatro pessoas residia em Ramalde, Porto, e a quinta vítima mortal era residente em Coimbra.



PORMENORES

Sem novidades

Nas atuais circunstâncias, a advogada Germana Sanhudo está convencida de que "pelo menos até ao Natal" não haverá novidades relativamente à marcação do julgamento. O processo corre no Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé.



Fora do banco dos réus

O nadador-salvador da praia, a Agência Portuguesa do Ambiente, os ministérios do Ambiente e da Defesa, a Capitania do Porto de Portimão e a Autoridade Marítima Nacional foram excluídas do processo e não se sentarão no banco dos réus.