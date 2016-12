Morto e deixado em braço de rio

O Ministério Público da zona já ordenou a abertura de um inquérito-crime, que foi entregue à polícia de investigação da comuna de Gap. Só a autópsia ao cadáver de Manuel da Silva poderá, para já, esclarecer a causa da morte.



O corpo estava parcialmente submerso nas águas. Aparentava ter sinais exteriores de violência. A Polícia, com a ajuda dos bombeiros, recolheu o cadáver do emigrante português para a morgue local.O Ministério Público da zona já ordenou a abertura de um inquérito-crime, que foi entregue à polícia de investigação da comuna de Gap. Só a autópsia ao cadáver de Manuel da Silva poderá, para já, esclarecer a causa da morte.

A polícia francesa investiga a morte de um português de 68 anos, cujo cadáver – que apresentava sinais de violência – foi encontrado ontem nas margens de um rio no Sudeste do país. Manuel da Silva, a vítima, já estava dado como desaparecido há várias horas.O português, emigrante em França há vários anos, era membro da Associação Franco- -Portuguesa de Gap, uma comuna no Sul de França. Foi junto às instalações desta associação que terá sido visto pela última vez no domingo à noite. Entrou num automóvel que estava estacionado num parque de estacionamento e arrancou, sozinho. Mas, segundo a imprensa daquele país, Manuel da Silva nunca regressou a casa.A família apresentou uma queixa à polícia de Gap e de imediato foram iniciadas as buscas. A procura estendeu-se não só pela zona urbana, mas também por uma área de floresta.Acabou por ser junto a um braço do rio La Luye, que banha grande parte da comuna de Gap, que o cadáver de Manuel da Silva foi encontrado pelas 08h30 de ontem, menos uma hora em Portugal.