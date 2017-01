Morto em casa há quinze dias

Vai ser autopsiado.



Os bombeiros de Paço de Arcos derrubaram a porta e encontraram o homem morto na banheira.Vai ser autopsiado.

O cadáver de um idoso com cerca de 80 anos, de nacionalidade francesa, foi encontrado esta quinta-feira de manhã pelos bombeiros e PSP na casa onde residia, em Paço de Arcos, Oeiras. Estaria morto há cerca de 15 dias.Ao que oapurou junto de moradores no largo Adelino Amaro da Costa, onde o homem residia, foi a empresa que gere o condomínio do prédio que teve a iniciativa de alertar para a ausência do idoso."Ele deveria ter pago o condomínio até domingo", disse um morador.