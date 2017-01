Morto na doca ainda está por identificar

CM apurou, o homem tem a pele morena, mas num tom compatível com uma exposição regular ao sol. Por não ter surgido qualquer denúncia de desaparecimento, admite-se que o homem seja estrangeiro ou indigente.



O cadáver foi retirado do local e levado para o Instituto de Medicina Legal pelas 09h30.



Ao que oapurou, o homem tem a pele morena, mas num tom compatível com uma exposição regular ao sol. Por não ter surgido qualquer denúncia de desaparecimento, admite-se que o homem seja estrangeiro ou indigente.O cadáver foi retirado do local e levado para o Instituto de Medicina Legal pelas 09h30.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Continuava esta segunda-feira por identificar o homem que no domingo de manhã foi encontrado morto junto à doca de Faro. As autoridades também esperam os resultados da autópsia para determinarem com certeza a causa da morte - para já, tudo aponta para afogamento.O homem, aparentando ter entre 20 e 30 anos, foi encontrado morto pelas 08h30, por dois mariscadores que saíam da doca, de barco, na margem do lado direito. "Estávamos a ir para o viveiro e, quando passámos debaixo da ponte [do comboio, que separa a doca da ria Formosa], como eu estava à proa, fui o primeiro a vê-lo", contou aoAlfredo Cravo, um dos mariscadores. O corpo estava "de barriga para baixo" e tinha "a cara roxa", descreveu.Os mariscadores alertaram as autoridades e o caso passou para a Diretoria do Sul da Polícia Judiciária. Inspetores estiveram no local onde o corpo foi encontrado a recolher indícios ainda na manhã de domingo. Apesar de não ter qualquer identificação, encontraram dinheiro e um telemóvel nos bolsos do homem, o que parece afastar a hipótese de roubo. Por explicar está também o motivo que o levou a entrar na água e se o fez por vontade própria ou em resultado de uma queda.