Morto na estrada em choque brutal

CM apurou, a vítima mortal tinha nacionalidade portuguesa mas vivia em Angola, de onde era natural, e costumava vir a Portugal mês sim, mês não, onde tinha residência na zona de Cercal do Alentejo, em Santiago do Cacém. O homem faria 48 anos no dia 25.



No local estiveram 15 operacionais, com seis veículos, entre bombeiros, GNR e INEM – incluindo um helicóptero que foi, entretanto, desmobilizado. O trânsito na zona esteve cortado durante as operações de socorro às vítimas, tendo a circulação sido parcialmente restabelecida ao início da tarde de ontem.



Um homem de 47 anos morreu ontem ao final da manhã num brutal acidente na Estrada Nacional 5, perto de Palma, em Alcácer do Sal. O alerta foi dado aos Bombeiros locais pelas 12h30.O acidente envolveu três veículos: um pesado de mercadorias e dois ligeiros. E, além da vítima mortal, provocou ainda um ferido ligeiro, que foi depois encaminhado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.A vítima mortal seguia num carro branco, Mitsubishi, no sentido Norte-Sul daquela estrada nacional do Alentejo. No sentido contrário seguia o pesado de mercadorias e, atrás deste, o segundo veículo ligeiro envolvido no acidente. Tudo indica que na origem do choque frontal terá estado uma ultrapassagem mal calculada, mas a GNR de Grândola remete as causas do acidente para a investigação, ainda em curso, que está a ser conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Trânsito de Setúbal.