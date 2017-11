Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morto no carro dentro do rio Criz

Fernando Esteves, de 66 anos, estava desaparecido há onze dias.

Por Mário Freire e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Fernando Tomás Esteves, de 66 anos, saiu de casa no dia 30 de outubro e disse apenas à mulher que ia mudar a pilha do relógio. Nunca mais voltou. Ontem, onze dias depois, foi encontrado morto dentro da sua carrinha, no rio Criz, em Santa Comba Dão.



O alerta foi dado pelas 12h45 por um pescador que estava numa das margens do rio e se apercebeu da carrinha Peugeot 206 de cor preta dentro do rio. A mala estava aberta e era possível ver a matrícula da viatura.



Depressa as autoridades perceberam que pertencia ao homem desaparecido, natural de Vale de Açores, em Mortágua, mas que vivia em Carregal do Sal. Ao local deslocaram-se os Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão, Mortágua e Viseu. Pelas 15h35, o corpo do homem foi retirado da água por uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades.



"Estava dentro da viatura com o cinto de segurança colocado. As causas da morte vão agora ser investigadas pela GNR, que também esteve no local", avançou Manuel Sá, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Mortágua. O corpo do homem foi removido para o gabinete médico-legal do Hospital de Viseu, onde será autopsiado. Cerca de hora e meia depois, pelas 17h00, também a carrinha foi retirada da água.



Ao que o CM apurou, Fernando Tomás Esteves trabalhou como contabilista. Em 2001, sofreu uma embolia cerebral. Nos últimos meses andava num estado depressivo. Era casado e deixa duas filhas maiores.