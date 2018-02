Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Mosteiro de Emoções’ oferece 23 espetáculos

Programa tem diversas iniciativas que vão envolver várias entidades até julho de 2019.

Por Liliana Rodrigues | 08:19

O Mosteiro de S. Miguel de Refojos, monumento beneditino em Cabeceiras de Basto, é o palco principal de um programa cultural intenso dirigido a pessoas de todas as idades. Até julho de 2019 vão realizar-se 23 atividades artísticas, de exaltação do património, tradição e história.



O programa ‘Mosteiro de Emoções’ desenvolve-se em três eixos temáticos: Cultura/Artes Performativas; Gastronomia/Sabores; e Saúde e Bem-Estar. O objetivo é aliar a itinerância à diversidade das propostas. Assenta em parcerias alargadas que vão desde as instituições locais a diversas entidades regionais e nacionais.



Entre as iniciativas, destaca-se a Bienal Internacional de Flauta Transversal, a Noite das Mil e Uma Histórias, o Festival Ibérico de Canto Gregoriano, o Festival Aromático e a Mostra de Sabores Beneditinos, entre outros.



"Este programa tem a particularidade de unir e, por isso, destaco com enorme satisfação o envolvimento de inúmeros parceiros de Cabeceiras de Basto, desde a comunidade educativa, aos empreendedores locais, passando pelo movimento associativo e outras instituições do concelho, mas também parceiros externos como universidades, escolas profissionais, orquestras, cooperativas, empresas de dinamização cultural, entre outros", sublinhou o presidente da Câmara de Cabeceiras de Basto.



Francisco Alves falava na apresentação do ‘Mosteiro de Emoções’, que resulta de uma candidatura a fundos comunitários que integra também um conjunto de ações como obras de reabilitação de coberturas e fachadas do Mosteiro e da antiga livraria beneditina.