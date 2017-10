Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mosteiro de Rendufe quer acessos para todos

Associação reclama criação de corredor para que pessoas com mobilidade reduzida possam visitar património.

Por Fátima Vilaça | 08:29

O objetivo é que todas as pessoas, sem exceção, possam visitar o Mosteiro de Santo André de Rendufe. É para nós uma vergonha o acesso ao adro e à igreja não ter uma rampa." Quem o diz é José Antunes, presidente da Associação de Amigos do Mosteiro de Rendufe, em Amares, que, há vários anos, reclama a colocação de uma rampa de acesso ao edifício que é património classificado.



"É uma questão essencial para nós, que seria resolvida com a colocação de uma simples rampa. Lamentamos que seja o próprio Estado a dar aqui o mau exemplo, ao não dotar um edifício público muito procurado de acesso para pessoas com mobilidade condicionada", sustenta José Antunes, sublinhando que a reclamação, que já é do conhecimento da Direção Regional de Cultura do Norte, é feita não só pela Associação, mas também pela Junta de Freguesia e a paróquia de Santo André de Rendufe.



Recentemente, uma delegação de Amares reuniu com o ministro da Cultura, em Lisboa, para lhe dar conta da urgência em realizar obras de beneficiação e substituição da cobertura da igreja. A colocação da rampa foi um dos temas do encontro, mas até agora não foi arranjada qualquer solução. "Vemos muito tempo a passar para que uma simples rampa seja ali colocada", lamenta José Antunes.



O Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, refere que "a promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática".