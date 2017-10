Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mosteiro românico alvo de obras de conservação

Comparticipação em 85% por fundos da União Europeia. Empreitada durará nove meses.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:47

O Mosteiro de Mancelos, em Amarante, construído no século XII e Imóvel de Interesse Público, vai ser alvo de obras de conservação no valor de 236 mil euros.



A intervenção prevê a realização de reforços estruturais do edifício e diversas reparações nos telhados, paredes, pavimentos, portas e janelas. E ainda trabalhos no interior e instalação de equipamentos elétricos, de telecomunicações e de segurança.



A obra, anunciada pela Rota do Românico, vai decorrer durante cerca de nove meses e é comparticipada em 85 por cento por fundos da União Europeia e em 15 por cento pela Câmara de Amarante, no contexto da Associação de Municípios de Baixo Tâmega.



Embora tenha sofrido diversas transformações ao longo dos séculos, o Mosteiro de Mancelos conserva significativas parcelas da época românica.



No interior da igreja destaca-se o acervo de pinturas, nomeadamente a que se encontra na capela-mor e que, segundo a Rota do Românico, "poderá representar o venerando bispo frei Bartolomeu dos Mártires".



Em 1934 o monumento obteve a classificação de Imóvel de Interesse Público e, já em 2010, foi integrado no projeto turístico-cultural da Rota do Românico, que abrange 58 monumentos, distribuídos por uma dúzia de municípios do Tâmega e Sousa.



O projeto técnico desta intervenção foi elaborado pelos serviços da Direção Regional de Cultura do Norte e a assinatura do auto de consignação da empreitada realizou-se na quarta-feira.



O monumento destaca-se, sobretudo, pelo imponente portal, que é formado por quatro arquivoltas ligeiramente quebradas.