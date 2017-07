Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mostra de artesanato reúne 125 expositores

Figurado de Barcelos terá lugar de destaque, com os típicos bonecos Ramalho ou Côta.

Por Fátima Vilaça | 08:45

Nem só de olaria e cerâmica se faz a Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos, que arranca amanhã, no Parque da Cidade, e promove, até 13 de agosto, o que de melhor se faz neste domínio.



Assumindo-se como uma das maiores e mais antigas feiras do género, esta iniciativa - que vai já na 35ª edição - conta com 125 artesãos expositores, 80 dos quais residentes no concelho.



A edição deste ano decorre numa altura em que a Unesco está a analisar a candidatura de Barcelos à Rede de Cidades Criativas, no domínio do artesanato e arte popular.



Miguel Costa Gomes, presidente da câmara municipal, sublinha que é uma candidatura construída "em torno da tradição artesanal e da arte popular como um incontestável valor patrimonial, histórico e social".



Nem só das artes do barro se faz a Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos, mas a maior parte dos artesãos que marcam presença estão ligados ao figurado e à olaria.



Os clássicos Cristos da família Ramalho, os Diabos dos Irmãos Mistério ou as Bonecas da Côta serão atrações, a par das novas gerações de artesãos que apostam em diferentes interpretações do Galo. Mas há também trabalhos de artesãos do concelho, ligados à cestaria e vime, ferro e derivados, madeira e bordados.



Novidade este ano é o Concerto ao Artesanato, pela Banda Musical de Oliveira e pelo Coro de Câmara de Barcelos. Durante a atuação, serão entregues os prémios Inovação, Carreira, Revelação Artesanato Contemporâneo e Revelação Artesanato Tradicional.



No que toca à animação diária, há arruadas com folclore e concertos por grupos como os Sons do Minho e os Quinta do Bill.