Mostra filmes porno e viola primo de 6 anos

O caso foi entregue aos homens do Departamento de Investigação Criminal de Portimão da Polícia Judiciária que, ainda no domingo, detiveram o suspeito.Presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Portimão, já na segunda-feira, o homem foi enviado para a prisão, onde vai ficar a aguardar julgamento pelos crimes de abuso sexual de criança e violação.

Um homem de 44 anos foi detido, pela Polícia Judiciária, por violação de um primo, de 6 anos de idade, em Portimão. Depois do abuso, a criança contou o que se tinha passado à avó, que apresentou queixa às autoridades. Presente a tribunal, o detido ficou em prisão preventiva.A violação terá acontecido na noite de 24 para 25 de junho, refere o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, na casa da avó da criança, na zona de Portimão, onde a mãe do menino o deixava quando ia trabalhar. O homem, pedreiro de profissão e de origem africana, aproveitando uma altura em que estava sozinho com o primo, é suspeito de começar por lhe mostrar filmes pornográficos e, depois, o ter sodomizado.O menino queixou-se de dores à avó quando esta lhe dava banho e acabou por relatar o abuso sexual. Alertadas as autoridades, a criança foi levada ao hospital para realização de exames médicos, que confirmaram a sodomização. "O menor recebeu tratamento hospitalar, não se encontrando em perigo de vida", adianta o DIAP.