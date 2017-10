Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motard choca de frente contra pesado e fica em estado grave

Ferido foi conduzido ao Hospital Garcia de Orta.

Por M.C. | 08:20

Um motard sofreu ontem ferimentos graves, após o veículo que conduzia ter chocado com um autocarro numa rua do centro da Charneca de Caparica, no concelho de Almada.



O acidente ocorreu pelas 12h20 de ontem.



A vítima, que estava aos comandos de uma moto de elevada cilindrada, chocou frontalmente contra o pesado de passageiros, tendo ficado prostrada no chão.



Os bombeiros de Cacilhas enviaram ao local 11 viaturas e 4 homens, que estabilizaram o ferido e o conduziram ao Hospital Garcia de Orta.