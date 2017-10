Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motard morre em despiste em Lisboa

Vítima seguia na A5, sentido Cascais-Lisboa, quando perdeu o controlo do motociclo.

05.10.17

Um motociclista com cerca de 30 anos morreu anteontem à tarde na sequência de um despiste ao quilómetro 2,3 da A5, na zona de Monsanto, Lisboa.



A vítima seguia no sentido Cascais-Lisboa quando perdeu o controlo do motociclo e saiu de estrada, por razões que estão agora a ser investigadas pela GNR, que tenta ainda apurar se houve outros veículos envolvidos no acidente fatal.