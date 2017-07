Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motards fazem centenas de quilómetros até Faro

Muitos motociclistas chegaram sexta-feira ao Vale das Almas para o segundo dia do evento.

Por Pedro F. Guerreiro | 03:28

O amor pelas duas rodas é o combustível que todos os anos traz milhares de motociclistas, de vários pontos do País, da Europa e outros cantos do Mundo, até ao recinto do Vale das Almas, onde decorre a Concentração de Motos de Faro, perto do aeroporto.

Há mais de 20 anos consecutivos que é assim com Rocha Marques, de 49 anos, e a esposa, que fazem cerca de 600 quilómetros de moto a partir da cidade da Maia até ao Algarve para marcar presença naquela que é considerada a ‘Meca’ do motociclismo europeu. "Porque volto? Pelas motos, pela amizade e pelo ambiente", diz Rocha Marques, sócio do Moto Clube do Porto, admitindo que "todos os anos há alguma coisa de diferente".



Já Francisco Garcia, de 20 anos, percorreu pouco mais de 150 quilómetros a partir de Santa Iria, Serpa, para estar presente, pela primeira vez, na Concentração de Motos de Faro, onde chegou ontem à tarde. No entanto, foi obrigado a algumas paragens para não sobrecarregar o motor da velhinha Macal 50 cc. "A viagem correu bem, já o ano passado queria ter vindo mas ainda não tinha carta e este ano resolvi vir estrear-me, espero que corra bem", referiu, adiantando que não se intimida com as motos mais potentes. "Motões há muitos, como esta há que procurar para encontrar", graceja o estreante.



A segunda noite foi ontem de festa no recinto, com animação de Rita Guerra, Travellin’ Brothers (Espanha), UHF e os já habituais shows de striptease. No entanto, a maior enchente é esperada hoje à noite, para as atuações de Vendetta (Alemanha), Ugly Kid Joe (Estados Unidos) e The Gift.