Motards manifestam-se contra inspeções

Prometem protestar este domingo, a partir das 15h00.

Por S.A.V. | 08:30

Milhares de motociclistas prometem manifestar-se este domingo, a partir das 15h00, em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, Funchal e Ponta Delgada, contra "as mentiras ignóbeis do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre a realidade da sinistralidade nas motos."



Estão contra a implementação da Inspeção Periódica Obrigatória às motos e a revisão da lei que permite condução de motos até 125 cc sem carta específica.



O Grupo de Ação Motociclista justifica o aumento do número de mortos em motos com a subida dos valores da circulação e dos veículos de duas rodas vendidos.