Moto de água ajuda banhistas em Benagil

Praia conta este ano com nadadores-salvadores.

Por José Carlos Eusébio | 10:33

A praia de Benagil, em Lagoa, conta este ano com dois nadadores-salvadores, equipados, desde a passada sexta-feira, com uma moto de água. O objetivo é garantir a segurança dos banhistas naquela praia e outras adjacentes, bem como assegurar o socorro ao crescente número de visitantes da gruta de Benagil, que só é acessível por mar.



Segundo o comandante da Capitania do Porto de Portimão, Ricardo Arrabaça, a gruta fica a "200 metros da praia e muitas pessoas, apesar de serem aconselhadas a não o fazer, deslocam-se até lá a nado, mas depois já não conseguem voltar". Além disso, há um crescente número de barcos que levam turistas até à gruta. Nos últimos anos, dezenas de pessoas já tiveram de ser resgatadas.



Como a praia não é concessionada, os custos com os nadadores são suportados pela Câmara de Lagoa. A Autoridade Marítima cedeu a moto de água.



PORMENORES

Meios até 15 de outubro

Os dois nadadores-salvadores vão manter-se na praia de Benagil, em Lagoa, até ao dia 15 de outubro. Nos últimos anos, esta praia, que está classificada como de uso balnear limitado, não tem tido vigilância.



Investidos 16 mil euros

"Segundo fomos informados, só num dia houve 18 pessoas que tiveram de ser resgatadas da gruta de Benagil", refere a vereadora Anabela Simão, adiantando que a segurança "é uma grande preocupação". O investimento da autarquia atinge os 16 mil euros (mais IVA).