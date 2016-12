Motociclista abalroado por automóvel

O que achou desta notícia?







Um condutor de um motociclo teve de receber tratamento hospitalar após ter sido abalroado, esta quarta-feira, por um automóvel, na Estrada Nacional 125, na zona da Guia, em Albufeira.O acidente aconteceu por volta das 15h30, em frente à loja de jardinagem Gigagarden, no troço da EN125 entre a Guia e a cidade de Albufeira. Um homem, de cerca de 30 anos, foi abalroado, enquanto conduzia um motociclo, por um automóvel.A vítima foi socorrida por um veículo de emergência médica do INEM de Alcantarilha e transportada para o hospital. A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.