Motociclista morre em acidente em Palmela





No local estiveram os Bombeiros de Palmela e Pinhal Novo apoiados por três veículos, VMER, INEM e GNR.

Video Motociclista morre em acidente em Palmela Jovem de 28 anos seguia num motociclo que chocou contra carrinha de mercadorias.

Um homem morreu esta terça-feira num acidente em Palmela, quando a moto que conduzia colidiu com uma carrinha de mercadorias. A vítima tem 28 anos e é residente em Palmela, apurou o CM. O condutor da carrinha ficou ferido sem gravidade.O acidente aconteceu por vota das 11h53 junto à localidade de Batudes, na estrada nacional 252, que liga o Pinhal Novo a Palmela. O motociclo despistou-se e acabou por colidir com a carrinha de mercadorias, incendiando-se em seguida. O óbito foi declarado no local.Fonte da GNR adianta ao CM que o corpo do jovem ficou em mau estado devido à força da colisão e ao fogo que consumiu quase por completo o motociclo.