Motociclista morre antes de visitar o filho

Marco ‘Tailândia’, de 29 anos, seguia de moto e foi colhido por uma carrinha na Estrada D. Miguel, em S. Pedro da Cova.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

pub

Marco Daniel Ribeiro, conhecido por ‘Tailândia’, estava ontem, ao final da manhã, a caminho de casa, em S. Cosme, Gondomar, para visitar o filho, depois de um desentendimento com a companheira. A moto em que seguia, no sentido Valongo/Gondomar na Estrada D. Miguel, em S. Pedro da Cova, colidiu com uma carrinha de caixa aberta que surgiu de um cruzamento à direita. Morreu no local."O Marco passou por aqui já passava das onze e meia da manhã, disse-me que ia a casa ver o filho e que depois voltava para fazer um treininho no ginásio. Despedi-me dele e nem cinco minutos passaram quando recebi a notícia", afirmou aoPedro Castro, amigo de infância da vítima e proprietário do ginásio Boa Forma - onde Marco Ribeiro, de 29 anos, estava inscrito há cerca de dois anos.Quando os meios de socorro chegaram ao local do acidente, já lá estava Pedro Castro. "O INEM foi incansável. Fizeram diversas manobras de reanimação, mas já nada havia a fazer", contou, abalado. Também o filho da vítima, de apenas 5 anos, e a companheira foram ao local da tragédia.Há dois meses, Marco deixou o emprego que tinha numa ótica e estava atualmente desempregado. "Ele era apaixonado por duas coisas: motos e o filho. Era Deus no céu e o filho na terra", afirmou Pedro Castro, que garante que a equipa do ginásio lhe vai prestar uma homenagem. "Deus só leva quem não deve", disse Joaquim Ferreira, amigo da vítima.