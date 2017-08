Motociclista morre após colisão

O homem acabou por morrer no hospital pouco tempo depois do acidente.

Um motociclista de 35 anos não sobreviveu aos ferimentos de uma brutal colisão com uma carrinha perto de Almancil, no Algarve, e acabou por morrer no Hospital de Faro. Do violento embate resultaram ainda mais um ferido grave e um leve.

Eram perto das 13h30 quando Fernando Jorge, de 35 anos, saiu, a conduzir a sua moto Suzuki R-GSX, de um café na estrada Vale Formoso, que liga Almancil a Loulé, depois de ter almoçado.

Estava a dirigir-se para o emprego, num talho local, quando, a poucos metros do estabelecimento de onde tinha acabado de sair, embateu violentamente na lateral de uma carrinha de mercadorias que estaria a mudar de direção.

Duas ambulâncias da Cruz Vermelha e três veículos do INEM estiveram no local e conseguiram estabilizar as duas vítimas mais graves, bem como a leve, e transportá-las para o hospital.

No entanto, o motociclista acabou por morrer no hospital pouco tempo depois do acidente. As outras duas vítimas, uma delas que ficou encarcerada na carrinha e teve de ser retirada pelos bombeiros de Loulé, estão livres de perigo.

A estrada esteve cortada durante cerca de duas horas e o trânsito foi redirecionado para uma estrada secundária.

O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação do Destacamento de trânsito da GNR está a investigar o acidente.