Motociclista morre em acidente na EN125

O condutor do automóvel, de 67 anos, sofreu ferimentos ligeiros e acabou por ser transportado para o Hospital de Faro. A GNR também esteve no local e o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação está a investigar as causas que levaram ao acidente.Bruno Gonçalves é a 16ª vítima mortal desde o dia 1 de janeiro deste ano nas estradas do Algarve. No mesmo período do ano passado, foram registadas 10 vítimas. Este ano também já se registaram 76 feridos graves nos primeiros seis meses do ano, contra os 59 de 2016.

Bruno Gonçalves, de 35 anos, natural da Fuseta, morreu ontem após uma colisão entre a mota que conduzia e um automóvel na EN 125, na zona de Quatrim, no concelho de Olhão. O embate foi de tal forma violento que o motociclista teve morte imediata. Do acidente ainda resultou um ferido ligeiro. É a 16ª vítima mortal nas estradas da região, desde o início do ano, mais seis do que no mesmo período, em 2016.O acidente ocorreu pelas 13h00 em plena EN 125 na zona dos Cavacos, em Quatrim, no concelho de Olhão. Bruno Gonçalves, seguia em direção à Fuseta, onde reside, quando embateu violentamente num automóvel que seguia no mesmo sentido.Os médicos do INEM estiveram no local mas já não havia nada a fazer pela vítima, que teve morte imediata. Os psicólogos do INEM também estiveram no local para darem apoio a familiares do homem, que se deslocaram à zona, após terem sido alertados para o acidente.