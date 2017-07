Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista morre em colisão na EN222

Inversão de marcha de um carro terá causado embate fatal.

Por Nelson Rodrigues | 08:20

Um homem de 45 anos morreu, ontem à tarde, depois de ter embatido de mota contra um carro, numa reta da EN222, no Olival, em Vila Nova de Gaia.



Rui Manuel Neves ainda foi socorrido pelos Sapadores na faixa de rodagem, mas o óbito foi declarado no local. Na origem do acidente terá estado, ao que tudo indica, uma inversão de marcha repentina por parte de um BMW.



"Ouvi um violento estrondo e quando fui ver o que era já vi um carro parado na estrada e um homem deitado no chão junto a uma mota", descreveu ao CM Mário Peneda, uma das testemunhas do acidente.



Os moradores ainda tentaram ajudar a vítima, mas já nada havia a fazer. "Um bombeiro que vinha na estrada ainda o tentou socorrer mas não conseguiu fazer nada, já estava morto. Também o dono de uma frutaria veio com um cobertor para o tentar confortar, mas todos perceberam logo que já tinha morrido", acrescentou.



O corpo foi removido pelos Sapadores de Gaia para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde será autopsiado.



A EN222 esteve cortada duas horas ao trânsito. O acidente vai ser investigado pela GNR.