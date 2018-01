Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista morre em despiste brutal

Homem foi projetado para a estrada e atropelado por um carro em Aveiro.

Por Ana Silva Monteiro e Paulo Jorge Duarte | 01:30

Vítor Manuel Rosa, de 54 anos, morreu este domingo após se ter despistado na mota em que seguia na A25, perto do ‘nó das Pirâmides’, em Aveiro, e ter colidido violentamente com os rails.



A vítima foi projetada vários metros e caiu na via, acabando por ser atropelada por um carro. O trágico acidente deixou uma das passageiras do automóvel em pânico, tendo que ser assistida no local e hospitalizada.



O alerta foi dado pelas 16h45. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava debaixo do carro. Depois de a retirarem, os médicos do INEM prestaram os primeiros-socorros ao homem, mas o óbito acabou por ser declarado no local.



São ainda desconhecidas as circunstâncias do acidente mortal. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Aveiro esteve no local, realizou várias perícias e falou com o condutor do carro.



O corpo de Vítor Manuel Rosa, natural de Salgueiro, Vagos, foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.



A A25 esteve cortada no sentido Aveiro–Barra durante cerca de três horas, causando longas filas de trânsito.