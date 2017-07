Acidente ocorreu este sábado pelas 15h30.

Um homem, de 47 anos e residente em Valongo, morreu na tarde deste sábado, por volta das 15h30, após despiste de mota, na EN304, em Soengas, Vieira do Minho.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho e o INEM.