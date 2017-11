Motociclista morre em despiste em Vila do Conde

Acidente aconteceu numa curva numa rua em Macieira da Maia.

13:39

Um homem de 54 anos morreu este domingo, pelas 11h30, depois de o motociclo em que circulava se ter despistado na EN 204, em Macieira da Maia, Vila do Conde, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



De acordo com a mesma fonte dos bombeiros de Vila do Conde, distrito do Porto, o homem deslocava-se de mota, no sentido Vila do Conde/Trofa, quando se despistou, tendo entrado "em paragem cardiorrespiratória" na sequência do acidente.



O óbito foi verificado no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Famalicão, acrescentou a mesma fonte.



Os bombeiros não souberam indicar quais os motivos que podem ter estado na origem do despiste.



Devido ao acidente, a EN 204 esteve cortada, no sentido Vila do Conde-Trofa, mas a circulação já foi reposta.