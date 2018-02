Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclistas prometem "megamanifestação" no domingo em várias cidades

Está prevista uma concentração no Rossio, em Lisboa, seguida de uma caravana até ao parlamento.

Por Lusa | 19:54

Milhares de motociclistas estão a ser mobilizados para manifestações no domingo em várias cidades, estando prevista uma concentração no Rossio, em Lisboa, seguida de uma caravana até ao parlamento, disse hoje à agência Lusa fonte da organização.



Trata-se de uma ação de protesto contra as medidas anunciadas pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para inspeção a estes veículos, à semelhança do que existe para os automóveis.



O Governo quer também tornar obrigatória a carta de condução para quem conduzir motociclos a partir de 125 cm3 de cilindrada, mesmo que tenha já carta de automóvel.



Por lei, a inspeção periódica dos motociclos, triciclos e quadriciclos com cilindrada superior a 250 cm3 está prevista no Decreto-Lei n.º 133/2012, de 11 de julho.



Esta lei veio obrigar os centros de inspeção a adaptarem-se para fazerem inspeção a motas, mas ficou por sair a regulamentação.



O protesto marcado para várias cidades, entre as quais Porto, Coimbra, Faro, Funchal e Ponta Delgada, é organizado pelo Grupo Ação Motoclista(GAM), criado em 2005, e tem o apoio de clubes de vários pontos do país, nomeadamente do Porto e de Faro, disse à Lusa António Manuel, membro fundador do GAM.



Anunciada como a "2ª Megamanifestação Contra a Manipulação da Sinistralidade e a Farsa das Inspeções às Motos", a iniciativa visa "mostrar um cartão amarelo" ao ministro.



"Esperamos milhares de motociclistas em todo o país", indicou a mesma fonte.



De todos os locais onde os motociclistas vão concentrar-se, seguirá um desfile pelas cidades, durante o qual haverá intervenções públicas dos participantes, de acordo com a informação hoje divulgada.



"Os cidadãos/motociclistas deste país sabem que os argumentos da sinistralidade e segurança rodoviária, que até agora foram usados pelo ministro da Administração Interna, são falsos e apenas visam a viabilização de negócios que irão penalizar e até condenar o uso da moto e a mobilidade nos grandes centros urbanos", lê-se num comunicado emitido pela organização.



Para os motociclistas, o trabalho de fiscalização é já um dever da polícia, pago pelos contribuintes.



"Querem transformar um dever da polícia num negócio de privados", alegam, acrescentando que o trabalho das autoridades não pode ser só a "caça à multa".



Em informação enviada às redações, os manifestantes frisam ser "mentira" que os acidentes se devam à falta de condições técnicas para circular: "Está provado cientificamente, através de estudos a nível europeu (MAIDS), que apenas 0,3% dos acidentes têm causa em falhas mecânicas".