Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista de camião recupera após despiste e diz não ser herói

Homem evitou a todo o custo o choque com habitações, em Albufeira.

01.10.17

O motorista do camião que ficou ferido na sequência do despiste do veículo pesado, numa descida acentuada, em Albufeira, está a recuperar dos ferimentos mas recusa o título de herói por ter evitado a todo o custo o choque com habitações.



Carlos Gomes foi jogador de basquetebol no Imortal e, tal como o CM noticiou, perdeu o controlo do camião ao ficar sem travões em Patroves, entre Pateo e Vale de Parra.



"Fiz o que tinha de ser feito e não me sinto nenhum herói", referiu ontem a vítima, que se encontra a recuperar dos ferimentos.