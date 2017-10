Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista de Sócrates confessa: ‘‘Aquilo não vem de bancos, é do esconderijo’’

Antigo PM só tinha uma conta no banco mas o saldo era negativo.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

"Aquilo é tudo pela porta do cavalo... aquilo não veio de bancos, não veio de nada, aquilo vem do esconderijo." João Perna, motorista de José Sócrates, descreveu assim a um amigo a proveniência do dinheiro que lhe era entregue pelo antigo primeiro-ministro, através de Carlos Santos Silva, e que Perna tinha de distribuir pela família e amigas de Sócrates, além de pagar despesas correntes como viagens e fazer de correio de envelopes de dinheiro entre Sócrates, Santos Silva e outros. Isto com as verbas que Sócrates recebeu de luvas e subornos e que Santos Silva guardava nas suas contas bancárias.



Na conversa escutada pelo Ministério Público a 19 de outubro de 2013, Perna - também acusado de branqueamento de capitais - gaba-se de ter recebido de Sócrates dinheiro que dava para viver até "agosto do ano que vem". A origem era de tal forma clandestina que Perna punha a hipótese de não o distribuir por quem Sócrates ordenara: podia deixar o emprego e levar o dinheiro porque não havia provas da entrega. Repetiu o mesmo ao segurança do edifício Heron Castilho, onde Sócrates tinha a casa.



João Perna não se limitava a conduzir Sócrates - ou a mãe do antigo PM nas ausências deste no estrangeiro - e a transportar envelopes de dinheiro ou pagar despesas. Disponibilizou a sua conta na Caixa para intermediar depósitos cujo destinatário final era Sócrates ou esquemas como o da compra dos livros do antigo PM. Entre 2011 e 2014, afirma o Ministério Público, passaram pela conta de Perna 150 mil €. A acusação do processo Marquês, que atribui 31 crimes a José Sócrates, diz que o antigo governante pretendeu assim que essas despesas não pudessem ser diretamente ligadas a si ou à sua conta pessoal na Caixa.



Perna foi "pago por fora", como disse, até 2014, quando Sócrates estava na Octapharma e lhe realizou um contrato de trabalho, em que lhe pagava 600 €/mês mais 6 €/dia de subsídio de alimentação. Metade dos 1200 € que Perna recebia antes pela "porta do cavalo".



Só tinha uma conta no banco mas o saldo era negativo

José Sócrates tinha apenas uma conta bancária em seu nome. Aberta em 1996 no balcão da Caixa Geral de Depósitos do Calhariz (na Calçada do Combro), era ali que recebia "as verbas oriundas do seu vencimento", quer enquanto deputado, quer durante o período em que foi primeiro-ministro (entre março de 2005 e junho de 2011). A investigação a esta conta permitiu ao Ministério Público perceber que era frequente Sócrates ficar com saldo negativo. Os gastos eram quase sempre superiores aos rendimentos declarados.



Viagens, roupa, jantares, telemóveis, ginásio, encargos com os filhos e o condomínio do apartamento na rua Castilho custavam milhares de euros todos os meses. De acordo com a acusação, a solução para os problemas de liquidez passava por "transferências individualmente inferiores a 10 mil euros e apenas com origem em familiares", no caso o primo, um tio e a mãe, intermediária nos montantes provenientes de Carlos Santos Silva. Os empréstimos contraídos junto do banco público serviam para ocultar o esquema - eram amortizados depois com o dinheiro oferecido pela mãe.