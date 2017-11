Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motoristas da TST agredidos no Seixal

Empresa garante que as vítimas não estão atualmente ao serviço.

08:27

Em menos de uma hora, na tarde da última sexta-feira, dois motoristas da Transportes Sul do Tejo foram agredidos em paragens de autocarro, no Seixal.



"O jovem pagou o bilhete de um euro e tinha de sair na paragem seguinte, no Casal do Marco, mas não o fez. Ameaçou-me, tentei afastá-lo e deu-me socos na zona da cara e ouvido." O motorista, que fazia a carreira nº 754, sofreu hemorragias e ficou com lesões temporárias de audição.



Um outro caso de violência, ocorrido uma hora antes na zona da Cruz de Pau, Seixal, resultou em nova agressão. "Não tinha troco de 20 € para dar e foi agredido", explicou um colega. "Estamos por nossa conta", disse.



A PSP confirma as duas situações e a TST garante que as vítimas não estão atualmente ao serviço.