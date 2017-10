Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

MP acusa 10 arguidos de corrupção em esquema de obtenção da carta de condução

Arguidos estão acusados de corrupção passiva para ato ilícito e corrupção ativa.

Por Lusa | 03.10.17

O Ministério Público (MP) acusou 10 arguidos de corrupção, entre os quais cinco ex-examinadores na Associação Portuguesa de Escolas de Condução (APEC), uma escola de condução e um instrutor, anunciou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).



"No essencial está indiciado que, entre 2009 e 2013, os arguidos conjugaram esforços no sentido de 'angariarem' indivíduos que não queriam ou não conseguiam pelos seus meios e esforços obter aprovação na prova teórica do exame para obtenção da carta de condução, e que estavam dispostos a pagar uma elevada quantia monetária para efeito", refere uma nota publicada na página da internet da PGDL.



Segundo o MP, depois de angariados os interessados, "competia aos arguidos assegurar que o processo administrativo, que deveria legalmente ser instruído na escola, tivesse uma aparência de regularidade (no que respeitava à frequência e registo das lições teóricas e práticas), assegurar a marcação dos exames teóricos e práticos no centro de exames da APEC e assegurar que estes examinados beneficiavam da ajuda dos examinadores da APEC, que lhes indicavam todas as respostas corretas".



As quantias recebidas dos candidatos à obtenção de carta eram depois divididas entre os arguidos, na medida da respetiva intervenção na execução do acordo.



Os arguidos encontram-se sujeitos às medidas de coação de termo de identidade e residência.



O MP requereu que fosse aplicada aos arguidos ainda em funções a pena acessória de proibição do exercício de profissão ou atividade.



A nota da PGDL acrescenta que o MP pede que fossem declaradas perdidas a favor do Estado as quantias desembolsadas por cada um dos candidatos para obter a aprovação no respetivo exame do Código da Estrada, no montante aproximado de 21.850 euros.



O inquérito foi dirigido pelo MP na 9.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, com a coadjuvação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária.



Os arguidos estão acusados de corrupção passiva para ato ilícito e corrupção ativa.