MP acusa homem de agredir mulher durante nove anos

A PGDL refere que o arguido também agrediu física e psicologicamente, por diversas vezes, os dois filhos do casal, tendo impedido os menores de verem a mãe.



O homem disse ainda aos filhos que a mãe os tinha abandonado e morrido.



O inquérito foi dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.



O Ministério Público (MP) acusou um homem que durante nove anos agrediu física, verbal e psicologicamente a mulher, tendo as agressões começado antes do casamento, indicou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL).Segundo a PGDL, o MP requereu o julgamento em tribunal coletivo do homem pelos crimes de violência doméstica.A PGDL adianta que o arguido agrediu física, verbal e psicologicamente a mulher entre 2006 e 2015, tendo as agressões começado durante o namoro e prologando-se durante casamento.