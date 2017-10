MP arresta casas, herdade e contas de Sócrates

Três imóveis em causa foram vendidos pela mãe do antigo primeiro-ministro a Carlos Santos Silva.

00:41

O Ministério Público mandou arrestar três casas e uma herdade de José Sócrates, avança o jornal Expresso.

O CM sabe que também as contas bancárias do antigo primeiro-ministro, assim como as de Carlos Santos Silva, foram arrestadas.



Estão em causa três imóveis, que foram vendidos pela mãe do antigo primeiro-ministro ao amigo Carlos Santos Silva, e a herdade de Montemor-o-Novo, que está em nome da ex-mulher de José Sócrates, Sofia Fava.

O Ministério Público entende que José Sócrates recebeu ilicitamente 32 milhões de euros e que é o proprietário destas casas que agora vão ser arrestadas. O Estado vai pedir para ser ressarcido por este valor, vindo de uma conta na Suíça, pelo que o MP quer garantir que o que resta desse dinheiro (cerca de 15 milhões de euros) possa ser entregue ao Estado, caso José Sócrates seja condenado.

O arresto de bens não acontece no caso de outro dos principais arguidos do caso, Ricardo Salgado, uma vez que o ex-líder do Banco Espírito Santo já tem todo o património arrestado nos processos do Universo BES (incluindo a pensão, que viu ficar arrestada na totalidade esta quarta-feira).

A acusação da Operação Marquês, que será uma das mais longas algumas feitas pelo MP, poderá estar pronta já esta semana.