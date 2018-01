MP requereu julgamento de homem acusado de matar os pais e a irmã na Madeira

Arguido, com 51 anos, está em prisão preventiva e é acusado pela prática de três crimes de homicídio qualificado.

Por Lusa | 18:34

O Ministério Público requereu o julgamento, em tribunal coletivo, do homem que assassinou os pais e a irmã enquanto estes dormiam no concelho de Santana, no norte da ilha da Madeira, foi esta quinta-feira anunciado.



O arguido, com 51 anos, está em prisão preventiva e é acusado pela prática de três crimes de homicídio qualificado, refere a informação esta quinta-feira divulgada na página da Procuradoria-geral Distrital de Lisboa.



"No essencial está indiciado que, no dia 12 de agosto, à noite, quando os pais e a irmã se encontravam a dormir, e na sequência de frequentes discussões que tinha com os mesmos, o arguido decidiu matá-los", pode ler-se no mesmo documento.



Ainda refere que o homem "carregou a espingarda do pai e dirigiu-se aos quartos dos familiares, apontando-lhes a arma e disparando-a na direção da cara, atingindo-os".



A mãe e a irmã morreram de imediato e o pai ainda esteve internado no Hospital d Funchal, mas "as lesões provocadas nas três vítimas foram causa adequada e direta das suas mortes".



Os pais do arguido eram emigrantes em França e a irmã residia no Algarve e estavam a passar férias na residência que possuíam em Santana, na zona norte da ilha da Madeira.



O MP aponta que o homem está em prisão preventiva visto "se verificarem os perigos de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas e perigo de fuga".



A investigação deste crime esteve a cargo do MP do Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal com a coadjuvação da PJ.